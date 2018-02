Programa de TV constrange Musa do Goiás com trocadilhos sexuais e clube repreende atitude

Programa de TV constrange Musa do Goiás com trocadilhos sexuais e clube...

Nesta quarta-feira, 21, o apresentador Beto Brasil, do programa “Os Donos da Bola”, exibido pela TV Goiânia (emissora filial da Bandeirantes), fez perguntas com o teor sexual para a Musa do Goiás, Karol Barbosa, que era a convidada do dia.

Publicidade

“Em um clássico contra o Vila, se o juiz põe pra fora, você mete a boca?” e “para uma musa não sofrer dores localizadas, é importante o médico colocar compressa?” foram algumas das indagações feitas pelo apresentador.

Nitidamente a Musa do Goiás ficou constrangida com as perguntas e respondeu com as frases “acho que não tem necessidade” e “essa frase ficou ruim”.

Resposta do Clube

O Goiás, time da Musa, se manifestou sobre o caso no Twitter. “No último sábado o Goiás Esporte Clube apoiou o 1° Seminário de Mulheres Esmeraldinas. Reiteramos o total repúdio ao constrangimento causado a nossa Musa Karol Barbosa, no programa Os Donos da Bola. Medidas serão tomadas nos próximos dias. #GoiásEC #NadaPodeAbalar”.

O posicionamento do time gerou diversos comentários. “Perfeito, Goiás! Constrangimento intencional disfarçado de comédia ainda continua sendo falta de respeito. Uma estupidez o que fez este programa de TV”, escreveu um internauta. “Machismo aqui não”, declarou outra.

O programa

Publicidade

Em entrevista ao Uol, o coordenador do núcleo artístico Leandro Vieira disse que não entendeu porque o clube ficou tão nervoso.

Também em contato com a reportagem, um representante da emissora disse não entender a indignação do clube e da torcedora. “Eu não entendi porque o Goiás ficou tão nervoso, porque foi feito em comum acordo e ela topou”, disse Leandro Vieira, coordenador do núcleo artístico.

No entanto Karol disse que foi avisada que receberia algumas perguntas durante o programa, porém não sabia que seriam carregadas de duplo sentido.

“É um programa descontraído, tem um tom humorístico. A gente não está fazendo algo para contribuir com a discriminação de mulheres, jamais. Não tem nada a ver com isso, é um quadro de humor”, contou. O canal também defendeu a atração e afirmou que repetirá o quadro com musas de outros times.