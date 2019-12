“Meu Deus, o que é que aconteceu?”, diz mãe de irmão que matou irmão em Itapevi

“O irmão fazer isso? Ele está preso, mas eu não desejo que ele saia da cadeia, não”. A frase é da aposentada Emília Niza Santos sobre seu filho, Almir Moreira Santos, de 47 anos, em entrevista à Record TV (assista abaixo). Almir está preso após confessar que matou a marteladas o irmão, Alveni Moreira Santos, 44, em Itapevi, na noite de sábado (7).

Ele tentou esconder o corpo enterrando-o no quintal da casa da família, no Parque Miraflores, em Itapevi. Para isso, contou com a ajuda da mulher, Viviane Barbosa dos Santos, grávida de 7 meses, que também está presa.

O corpo de Alveni foi encontrado pelo filho, de 21 anos. O rapaz chegou a questionar o tio sobre o paradeiro de seu pai, mas Almir disse que não sabia e saiu de casa, junto a Viviane. O casal tentava fugir, quando o filho de Alveni achou o corpo do pai enterrado no quintal e chamou a polícia.

“[O filho de Alveni] Estava chorando feito um doido. Quando ele viu aquele monte de terra, ele falou ‘vó, isso aqui é meu pai’, e já meteu a unha e cavucou e descobriu o rosto dele”, contou Emília à Record TV.

Apesar de admitir o crime, Almir não contou o motivo de ter matado o irmão nem à polícia nem a familiares. “Meu Deus, o que é que aconteceu? O outro morreu, ele foi preso e não falou nada”, diz a mãe.