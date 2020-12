Mondial compra fábrica da Sony e vai entrar no mercado de TVs, micro-ondas e ar-condicionado

A Mondial Eletrodomésticos vai entrar no mercado de TVs, micro-ondas e ar-condicionado após adquirir uma fábrica que era da Sony na Zona Franca de Manaus. O valor da operação não foi revelado.

Os novos produtos da marca, que vão concorrer com os de gigantes como Samsung, LG e Sony, devem começar a chegar às lojas no segundo semestre do ano que vem.

Giovanni Marins Cardoso, sócio-fundador da Mondial declarou que, com a nova fábrica, “estratégias que estavam definidas para acontecerem nos próximos anos serão antecipadas, tanto no incremento de produção das linhas atuais, como na entrada nos novos segmentos de produtos. Faremos três anos em dois”.

Com a expansão, a empresa prevê a contratação de mais de 400 colaboradores, ultrapassando os 4 mil funcionários em todo o país.

Atualmente, a companhia conta com uma linha de 401 produtos e é líder no mercado de eletroportáteis, com faturamento anual na casa dos R$ 3 bilhões.