Moradora de Barueri com deficiência auditiva está desaparecida

Os familiares procuram por Francisca Maciel, de 35 anos, moradora de Barueri. Ela tem deficiência auditiva e está desaparecida desde sexta-feira (30), quando saiu da gráfica onde trabalha e não retornou para casa.

Populares disseram que viram Francisca entrando em um carro, próximo à estação de trem. Depois, o veículo teria estacionado perto de uma agência bancária, na qual Francisca entrou, voltou para o carro e não foi mais vista.

Maria França Maciel, mãe de Francisca, disse que a filha andava triste desde que se separou do ex-companheiro, há seis meses. “Ela amanheceu o dia com uma mochila não muito grande, mas percebi que tinha bastante coisa. Não quis abrir a mochila para não entrar em conflito e ela disse que eram roupas do trabalho”, contou dona Maria, ao “Balanço Geral”, da Record TV.

Os familiares já estiveram em diversos locais em busca pela filha, mas não sabem o que poderia ter acontecido com ela. A última vez que ela acessou o WhatsApp foi no sábado pela manhã, quando também foram apagadas algumas fotos das redes sociais.

“A gente já foi em Barueri, Jandira, Carapicuíba, Osasco e em todos os lugares que a gente deduziu que ela podia estar. Estamos desesperados, só queria a minha filha de volta”, desabafou Geraldo, pai de Francisca.

Quem tiver informações que possam ajudar a família ou a polícia chegar ao paradeiro de Francisca pode entrar em contato com o telefone (11) 98744-8492, ou ligar para a Polícia Militar, ou Disque Denúncia, no 181.

