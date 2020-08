Motorista foge e abandona caminhão com quase 1 tonelada de maconha em Itapevi

Um caminhão com aproximadamente uma tonelada de maconha foi apreendido pela Polícia Civil, na madrugada de terça-feira (28), em Itapevi. O motorista desceu do veículo, correu para a mata e conseguiu fugir.

O flagrante aconteceu próximo ao km 40 da Rodovia Castelo Branco. Os policiais chegaram ao local após investigações de combate ao tráfico de drogas, do 100° Distrito Policia, apontarem que o veículo transportaria o entorpecente escondido sob os grãos de milho na rodovia durante a madrugada.

As investigações mostraram ainda que parte dos entorpecentes comercializados na região do Jardim Ângela viria do Mato Grosso do Sul, com destino à capital paulista.

Publicidade

Ao avistar o caminhão na rodovia, os policias começaram a seguir o motorista, que percebeu e tentou escapar. Quando foi dada a ordem de parada, próximo ao Centro de Itapevi, o motorista parou no acostamento, desceu do veículo e fugiu em direção à vegetação que fica na margem da rodovia.

No caminhão, foram encontrados ainda 933 tijolos de maconha e a nota fiscal da carga de milho. Com o documento, a polícia conseguiu identificar o suspeito, que será investigado. Os entorpecentes, a carga de milho e o veículo foram apreendidos e encaminhados para perícia.