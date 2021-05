Mulher coloca fogo no carro do ex-namorado após levar calote de R$ 800

Uma mulher ateou fogo no carro do ex-namorado na madrugada de sábado (1°). Ela teria ficado enfurecida após ele pagar apenas R$ 200 da parcela de R$ 1 mil que seria para quitar o veículo. O caso aconteceu em Guarulhos.

publicidade

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a mulher caminha em direção à casa do ex-companheiro com um galão nas mãos. Ela entrou na garagem da residência, ateou fogo no veículo e fugiu em seguida.

O dono do veículo, Franklin Vieira do Nascimento disse, em entrevista à Agência Record, que acordou com os gritos dos vizinhos ao perceberem o incêndio. Ninguém ficou ferido. Eles moraram juntos por um ano. Durante o relacionamento, tiveram várias discussões que, segundo Franklin, aconteciam devido aos medicamentos que a mulher tomava para depressão e transtorno de ansiedade.

publicidade

O carro incendiado foi um presente dado ao ex-companheiro quando ainda estavam juntos. Com o término do relacionamento, ela saiu da casa e pediu que ele pagasse apenas pelo veículo. Ficou combinado que Franklin pagaria parcelas de R$ 1 mil mensais. No entanto, a vítima teria conseguido pagar apenas R$ 200 neste mês e afirma que esse teria sido o motivo do incêndio.

Ele registrou um boletim de ocorrência contra a ex-companheira no DP de Guarulhos, onde também levará as imagens da câmera de segurança dos vizinhos.

publicidade

FATALIDADE// Cilindro de gás vira “torpedo”, atinge em cheio e mata motorista em Osasco