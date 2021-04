Mulher visita marido prestes a ser intubado e descobre que ele tem amante

Uma mulher de 48 anos descobriu que o marido, com quem é casada há 20 anos, tem uma amante, ao visitá-lo no hospital. O caso aconteceu nesta quarta-feira (31), em Campo Grande (MS), e foi parar na delegacia.

Antes de ser internado, o marido, que é bombeiro, ligou para a esposa para dizer que havia testado positivo para a covid-19 e que iria procurar atendimento médico. Ele teria dito que a esposa “não precisava ir até o hospital, pois ele já estava melhor”, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

Preocupada com o companheiro, com quem tem uma filha, a mulher ignorou a recomendação dada por ele e decidiu ir procurá-lo. Ao chegar no hospital, ela foi atendida por um funcionário que informou que o paciente já estava “acompanhado da namorada”.

A mulher também soube que o quadro de saúde do marido apresentou uma piora e que ele poderia ser intubado a qualquer momento. Surpreendida com as informações, ela decidiu aguardar no local até que, por fim, descobriu que a amante do marido era uma amiga.

Após a descoberta, a mulher ainda conseguiu falar com o marido, que a mandou ir embora do hospital antes de ser intubado: “A partir de hoje a [amante] cuida das minhas coisas. Você pode ir embora, cuida da sua vida”, teria dito o bombeiro à esposa. Indignada com a traição, a mulher decidiu registrar um boletim de ocorrência.

