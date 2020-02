Multinacional italiana lança pedra fundamental de sede de R$ 50 milhões em Itapevi

Representantes do conglomerado italiano Leonardo Finmeccanica lançaram, nesta sexta-feira (14), a pedra fundamental da nova sede da empresa em Itapevi, onde serão realizadas manutenções e montagens de helicópteros da marca AgustaWestland.

Serão investidos cerca de R$ 50 milhões no empreendimento, cujas obras são realizadas pela MPD e devem ser concluídas em agosto deste ano.

A fábrica será construída em um terreno de cerca de 79 mil metros quadrados, no topo do bairro do Itaqui, próximo à sede da Guarda Municipal.

Participaram da cerimônia de lançamento das obras da Leonardo Finmeccanica em Itapevi o prefeito Igor Soares, Filippo La Rosa, cônsul-geral em São Paulo, Secondo Viglieno, gerente geral da Leonardo no Brasil, Lorenzo Mariani, CEO da Leonardo International, Francisco Moliterno, presidente do Conselho da Leonardo no Brasil.

“A Leonardo é uma das empresas que tive a oportunidade de presenciar a chegada ou expansão em Itapevi, como o Centro de Distribuição da companhia de saúde Fresenius Kabi, Ativa Logística, Eurofarma, Cacau Show, Hospital Yes e outras”, declarou o prefeito Igor Soares. “Estamos trabalhando para que novas cheguem à cidade, gerando renda, oportunidade de emprego e desenvolvimento sólido de Itapevi”, completou.