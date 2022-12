“Não queria ter me separado”, desabafa Andressa Urach sobre fim do casamento com empresário

“Não queria ter me separado”, desabafa Andressa Urach sobre fim do casamento...

A avalanche de mudanças na vida de Andressa Urach continua. A modelo fez um desabafo sobre o fim do casamento com o empresário Thiago Lopes: “Não queria ter me separado, não queria que tivesse acontecido tudo isso. Não casei para me separar”, lamentou, em vídeo publicado no canal do YouTube, na quarta-feira.

O desabafo veio logo após a loira afirmar que foi diagnosticada com transtorno bipolar. No vídeo, Urach diz que a situação mexeu bastante com o seu emocional. “Estou fazendo acompanhamento médico, tomando remédios, mas a gente sabe que é sério, não é uma brincadeira”, disse.

“O que mais me ajudou nesse momento foi voltar a buscar um relacionamento com Deus porque para Deus nada é impossível. Tenho passado por muitos problemas na minha vida pessoal”, continuou a modelo, ao citar o término com Thiago Lopes, com quem teve o seu segundo filho, o Leon.

A separação do casal veio à tona quando o empresário publicou um vídeo nas redes sociais no qual informou que a modelo havia sido internada após um “surto psicótico”. Segundo Thiago, Andressa teria colocado a vida do filho do casal, de apenas 9 meses, em risco. Depois que Andressa deixou a clínica, desmentiu o ex-marido e o acusou de tentar impedi-la de ver o Leon.

Ainda no vídeo publicado na quarta, Andressa disse que não tem mais nada a ver com a vida do ex-marido, mas que o ajudou a resolver uma situação. “Ontem tive a oportunidade de ajudar o Tiago a recuperar a conta dele [em uma rede social]. Ele foi roubado, roubaram o WhatsApp dele e tiveram acesso à conta. Ele procurou a polícia e graças a minha amiga conseguiu recuperar”, afirmou.

Em setembro do ano passado, Andressa e Thiago se separaram pela primeira vez. Na época, ela estava grávida, com problemas financeiros e chegou a dizer que pretendia retornar à prostituição. Menos de um mês depois, ambos publicaram uma foto juntos e afirmaram que estavam “se entendendo”.