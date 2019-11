Nesta Black Friday, Ame oferece até 50% do seu dinheiro de volta

Black Friday com descontos especiais e parte do dinheiro gasto na compra de volta: serão estes os benefícios oferecidos aos clientes Ame este ano. O app preparou ofertas imperdíveis para esta Black Friday. Quem pagar seu pedido com o app Ame Digital nos sites Americanas.com, Submarino ou Shoptime poderá receber até 50% de cashback (parte do dinheiro de volta). E nas mais de 1.580 unidades da Lojas Americanas de todo o Brasil o cliente contará com promoções e descontos, além de ganhar, no mínimo, 10% de cashback.

Presente em um número cada vez maior de estabelecimentos comerciais, o aplicativo também estenderá seu cashback a diversos bares, lanchonetes e restaurantes. Nesta Black Friday, clientes Ame que consumirem no TT Burger, Pappa Jack, Hells Burguer, B de Burger, Casas Pedro e Spoleto (somente algumas unidades), no Rio de Janeiro; e no Boston Bakery, Dizzy Braz, Johnny Rockets, Tantra Bar e Mr. Cheney (somente algumas unidades), em São Paulo; receberão 50% de cashback com limite de até R$ 30,00.

Black Friday

Investindo fortemente na ampliação da oferta de cashback e nas parcerias com lojas e plataformas físicas e virtuais, a Ame se preparou para umaBlack Friday de vendas online e off-line. De acordo com um estudo encomendado pelo Google e realizado pela consultoria Provokers, que ouviu 1.500 consumidores online de todas as regiões do Brasil em julho deste ano, a Black Friday de 2019 será maior, mais complexa e com maior integração entre os canais físicos e digitais.

A conveniência, na hora de comprar, pagar e receber os produtos, também será mais importante nesta edição, em alguns casos até mais que o preço ou o tamanho dos descontos. Segundo o mesmo relatório, a intenção de compra do consumidor cresceu 58% em comparação à edição de 2018.

Atratividade do cashback

Lançado em 2018, o aplicativo Ame Digital já atingiu a marca de 5 milhões de downloads e segue evoluindo rapidamente, gerando um maior engajamento e frequência de compras entre seus clientes. Tendo o cashback como um dos seus benefícios, o app vai ao encontro direto do que o consumidor busca atualmente.

Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria Nielsen Global, 45% dos brasileiros veem a devolução de parte do dinheiro gasto em uma compra como a recompensa mais valorizada entre as políticas de fidelidade oferecidas pelas empresas.

Além disso, 67% dos consumidores afirmam que a integração das varejistas com um sistema de pagamento móvel é um serviço muito atraente para o ganho e uso de recompensas em compras.