Nesta quinta (15) tem mais uma seleção para dezenas de vagas em Barueri

Nesta quinta-feira (15) será realizado mais um processo seletivo no Ginásio José Corrêa, no Centro de Barueri, para dezenas de vagas de emprego no cargo de Operador de Atendimento.

O processo seletivo é realizado pela empresa de serviços financeiros Liderança, com apoio da Casa do Trabalhador de Barueri. A contratante abriu 100 vagas, das quais 39 foram preenchidas em seleção realizada na semana passada e 61 continuam em aberto.

A empresa trabalha com duas opções de turnos: manhã e tarde. Podem concorrer pessoas com 18 anos ou mais e que tenham o Ensino Médio completo. Experiência em cobrança não é obrigatória, mas é considerada um diferencial. Um programa especial da Liderança garante também uma parte das vagas para pessoas com idade entre 40 e 50 anos.

O processo seletivo desta quinta acontece a partir das 9h no ginásio José Corrêa (Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000 – Centro). ATENÇÃO: só serão aceitos candidatos que chegarem até às 10h. Não esqueça de levar currículo e documentos pessoais.