Netshoes abre 39 vagas temporárias em Barueri

De olho no crescimento nas vendas na Black Friday em Natal, o grupo Netshoes, especializado em vendas pela internet, abriu 39 vagas temporárias de operador logístico em seu centro de distribuição, em Barueri.

A empresa prefere candidatos que tenham experiência em logística, embalagem, separação, armazenagem e recebimento. No entanto, candidatos sem experiência também serão considerados.

O contrato terá duração de um mês, a partir de 11 de novembro. O salário não foi divulgado. Haverá refeição no local e vale-transporte.

Além disso, há 90 vagas temporárias para agente de relacionamento na Capital. Os contratados vão prestar atendimento ao cliente, com auxílio e orientações sobre produtos à venda e navegação no site. Não é necessário ter experiência. A empresa pede ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar aos fins de semana.

“Dado o impulso no movimento que a nossa Black November traz à companhia nesta época de final de ano, procuramos potencializar também o time de colaboradores nas nossas operações a fim de sempre oferecer a melhor experiência de compra on-line. As vendas de final de ano são sempre um desafio para o e-commerce e a Netshoes, como um dos grandes players do setor, é responsável por firmar cada vez mais a Black November no Brasil, oferecendo uma boa jornada de compra aos nossos clientes”, afirma Tatiana Denadai, head de recursos humanos da Netshoes.

Em todo o país são mais de 600 vagas.

Como se candidatar:

Para mais informações sobre vagas na Netshoes e cadastrar seu currículo na empresa acesse este site.

Os interessados em trabalhar no grupo também pode cadastrar o currículo independentemente das oportunidades abertas.