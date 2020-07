Nova creche atenderá quase 200 crianças no Jardim Helena, em Osasco

A Prefeitura de Osasco anunciou, na quarta-feira (1°), a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) no Jardim Helena. A entrega da nova creche está prevista para o segundo semestre de 2021.

A CEMEI, localizada na rua Sociedade Esportiva Palmeiras, 284, vai atender 94 crianças de quatro meses a três anos em período integral e mais 100 alunos de quatro a cinco anos em meio período.

A escola terá dois andares, com seis salas de aulas, quatro para creche e duas para pré-escola, refeitório, pátio, cozinha, banheiros adaptados para os alunos, fraldário, solário, lactário, vestiário para funcionários, lavanderia, sala multiuso, almoxarifado, salas de secretaria, de coordenação, de professores e área para amamentação.

Publicidade

“Essa área está sendo destinada para um dos equipamentos públicos mais importantes, que é a creche. Não é só um local só para se deixar crianças, mais do que isso, é para desenvolver e educar”, disse o prefeito da cidade, Rogério Lins, no lançamento da pedra fundamental da unidade educacional.

Assim como as outras unidades educacionais entregues pela Prefeitura, a nova creche seguirá os padrões de infraestrutura física do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FDNE).

Além da CEMEI do Jardim Helena, a administração municipal anunciou recentemente a construção de outras três escolas, nos bairros Jaguaribe, Mutinga e Portal D’oeste. Também está em construção o Mundo da Criança da Zona Norte, no Jardim Piratininga, que será entregue no fim deste ano e atenderá mais de mil crianças