Novo albergue é inaugurado no Centro de Osasco

Na terça-feira, 25 de julho, a Prefeitura de Osasco inaugurou o novo Albergue Municipal – I, na rua Dr. Mariano JM Ferraz, no Centro da cidade. Destinado a acolher moradores de rua, o espaço tem capacidade de atender até 50 pessoas de ambos os sexos. A edificação tem alas masculina e feminina, podendo receber 34 homens e 12 mulheres respectivamente. Segundo a Secretaria de Assistência Social, responsável pelo espaço, essa capacidade subirá para 60 pessoas durante a Operação Inverno.

Publicidade

A entrega foi realizada em solenidade com a presença do prefeito Rogério Lins, acompanhado da primeira-dama, Aline Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi (que completava 70 anos no dia da inauguração), além de vários secretários e outras autoridades do município.

O novo albergue conta agora com sala de TV, e quartos e banheiros no andar térreo, para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, um destaque que marcou a entrega do novo serviço: o anúncio da parceria que permitirá incluir parte dos moradores no mercado de trabalho. “Firmamos parceria com a Empresa Prepara, que disponibilizou 10 vagas de emprego para os moradores dessa unidade. Somando a essas novas vagas, temos 18 pessoas empregadas”, afirmou o prefeito.

Com a inauguração, foi concluída a desativação do antigo albergue do Centro, que ficava na avenida Maria Campos. Em entrevista, Lins ressaltou que a antiga estrutura não tinha condições de atender a população de rua com a qualidade necessária.

Publicidade

Além do albergue no Centro, a prefeitura está construindo um novo albergue no Rochdale. “As obras estão bastante avançadas. A nova unidade terá, além das alas diferenciadas para homens e mulheres, um canil e um espaço para guardar as carrocinhas dos moradores”, disse o prefeito. A previsão é de que a obra seja entregue entre janeiro e fevereiro de 2018.

Manifestação na porta

Enquanto acontecia a inauguração, um grupo de moradores de rua reuniu-se à entrada do novo albergue. Eles reclamavam não terem sido chamados para ingresso na nova unidade e que esperavam que o local fosse destinado a recém chegados, dada sua localização central na cidade.

De fato, a unidade é chamada porta de saída do sistema – destinada apenas a pessoas que estão prestes a serem reintegradas à vida normal, já fora das ruas.

A manifestação terminou depois que o prefeito recebeu uma comissão formada pelo grupo. Na conversa, ele ouviu os pedidos, esclareceu que a unidade inaugurada deve cumprir o mesmo papel daquela que foi desativada, e que as novas unidades planejadas vão ampliar a capacidade do município em atender essa população em situação de vulnerabilidade social.