Novo Fórum de Barueri é o mais moderno do estado, diz secretário de Justiça

O novo prédio do Fórum da Comarca de Barueri foi inaugurado na quinta-feira (dia 25) e contou com a presença de autoridades locais e estaduais. Com uma estrutura moderna e os serviços unificados o equipamento foi projetado pensando em atender a população de forma acessível e que acolherá os magistrados com eficiência e aporte.

Com quase 17 mil metros quadrados de obra construída, a instalação abrigará cerca de 200 funcionários e 14 juízes.

Durante a entrega oficial da nova Comarca, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manoel de Queiroz Pereira Calças, declarou: “O tribunal de Justiça sente-se muito honrado e orgulhoso por receber de Barueri uma joia arquitetônica, com um potencial tecnológico, com observância das regras mais sofisticadas de conforto que serão dadas à população”.

Já para o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Dimas, que representou o governador João Dória, o prédio representa uma conquista para a cidadania. “O que é mais caro para o cidadão é o direito à Justiça, então ele precisa ter condições e ter acesso a essa Justiça. Um Fórum representa um espaço de cidadania. Estamos inaugurando hoje o Fórum mais moderno do estado e feito por pessoas que acreditam na Justiça”, destacou o secretário.

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, reafirmou o compromisso com a instalação de novas varas no local, e assim ampliar os serviços prestados pelo poder judiciário no município. “O presidente Manoel de Queirós nos recebeu de uma forma extraordinária. Eu garanto que as reivindicações que fizemos, junto com os nossos juízes, vão ser atendidas, e demonstrou que lutará junto conosco para que a gente possa ter duas Varas da Família e uma Vara Criminal”, declarou o prefeito.

A juíza da 5ª Vara Cívil e diretora do Fórum, Anelise Soares, enfatiza a importância que o novo espaço dá para acessibilidade. “Esse Fórum é capaz de acolher, abrigar e atender todos que precisarem do judiciário. Ele tem acessibilidade que atenderá também os nossos funcionários com deficiência. É um sopro de renovação. Acolhe tanto a população quanto os nossos magistrados. É um grande prazer trabalhar em um ambiente tão bem construído e tão agradável como este”, comemora a juíza.