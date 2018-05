Novo Sesi em Jandira será inaugurado no sábado, 26, com show gratuito de Projota

Novo Sesi em Jandira será inaugurado no sábado, 26, com show gratuito...

A nova escola Sesi de Jandira será inaugurada neste sábado, 26, às 9 horas, pelo presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf. Com investimento de R$ 38,1 milhões, a nova unidade atende 434 alunos no Ensino Fundamental e está em fase de implantação de nova proposta educacional.

Após a solenidade, às 11 horas, o rapper Projota fará apresentação gratuita para toda a comunidade.

A nova escola tem estrutura composta por térreo e mais dois pavimentos tem 18 salas de aula, dois laboratórios de informática, laboratório de física, laboratório de química e um de ciência e tecnologia.

Também há biblioteca escolar com acervo atualizado, sala de artes cênicas, sala multidisciplinar, pátio com jogos, quadra poliesportiva coberta e playground. A unidade oferecerá Ensino Fundamental em tempo integral do 1° ao 5º ano, o que permite que os alunos permaneçam nos períodos da manhã e tarde na escola realizando vivências de esporte, arte, cultura e tecnologia, além das refeições diárias compostas de café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Escola sem paredes

A exemplo do que ocorre em Limeira, onde o Sesi-SP implantou a “escola sem paredes”, Jandira é a segunda unidade da rede a ter esse novo conceito educacional. A proposta é trabalhar os conteúdos curriculares de modo livre, com integração de ambientes, sem sequências pré-definidas, mas sem prejuízo dos conteúdos obrigatórios.

Nesse novo modelo, os professores trabalham por áreas do conhecimento e estão mais próximos dos alunos, pois desenvolvem as aulas a partir do interesse e necessidades específicas de cada estudante.

Serviço: Inauguração da nova Escola Sesi Jandira

Quando: 26/5 – das 9 às 13 horas

Local: Av. Emílio Guerra, S/N – Jd. Mase – Jandira-SP