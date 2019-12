Novos guardas reforçam efetivo da GCM de Carapicuíba

Na última sexta-feira, 20, foram apresentados pela Prefeitura de Carapicuíba 15 novos guardas civis municipais que passaram no concurso público.

Os profissionais ainda estão em curso supervisionado da guarda, mas já neste fim de ano ajudam no patrulhamento e segurança da cidade, ampliando assim o grau de ação no Calçadão do Centro, destaca a Prefeitura.

Além do reforço no efetivo, em 2019 o governo municipal entregou cinco novas viaturas e vinte novas pistolas para a GCM. Além disso, por meio da lei nº 3.554, foram nomeados cinco inspetores e quatro subinspetores da guarda.

Outro destaque na área da Segurança é um novo prédio para abrigar o 2º Distrito Policial, atualmente localizado na Av. Sul Americana.