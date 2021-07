Onde está Domingos? Idoso diz que vai ao banco em Carapicuíba e desaparece

Familiares e amigos estão em busca de Domingos Rodrigues Farias, de 77 anos. Ele tem lapsos de memória e está desaparecido desde terça-feira (29), quando saiu para ir ao banco, no Centro de Carapicuíba, e não voltou para casa.

Domingos usava calça jeans, blusa de moletom azul escuro, boné preto e tênis quando saiu de casa, no bairro Cidade Ariston, por volta das 12h40. “Ele tem uns lapsos de memória e saiu meio que escondido da família. A gente soube que por volta das 14h uma quantia foi sacada da conta dele, pouco dinheiro até, mas não sabemos se foi ele quem sacou”, contou Lenite Oliveira, vizinha da família do idoso, ao Visão Oeste.

Os filhos de Domingos estão desesperados. Já procuraram nos hospitais, nas ruas e até agora, não sabem o que poderia ter acontecido com ele. Quem tiver informações que ajudem a família ou a polícia a chegar ao paradeiro do idoso, pode entrar em contato por meio dos telefones (11) 98045-8356, (11) 95401-4640 e (11) 98359-1404, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

