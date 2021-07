Sikêra Jr. debocha de ameaças de Neto: “Quer se trancar no quarto comigo! Sei não…”

O apresentador Sikêra Jr., da Rede TV!, debochou das ameaças feitas pelo também apresentador Neto, da Band. “Você quer ficar comigo em um lugar trancado. Eu não gosto, sou casado e feliz. Não dá, não. Marque esse encontro fechado no quarto com outro. Não faça isso não, não ameaça um homem não”, declarou, no “Alerta Nacional”, desta quarta-feira (30).

Horas antes, no programa “Os Donos da Bola”, Neto criticou declarações homofóbicas de Sikêra Jr., que chamou os gays de “raça desgraçada”, e o ameaçou: “Se for seu pensamento, espero que um dia você não me encontre. Porque no dia que você me encontrar, em qualquer lugar, você vai ver só. Eu e você, num lugar fechado, você fala isso pra mim. Eu e você, só. Ou até o dono da Rede TV!. Qualquer um de vocês que pensam assim”.

Sikêra Jr. rebateu: “Como é o nome do jogador de futebol que tem um programa na Band? Neto né? Não é que ele quer dar em mim? Arrumei um pai. Ele disse que quer se trancar no quarto comigo! Hummm… Ele quer ficar trancado comigo, é?. Sei não, hein?…”.

O apresentador da Rede TV! afirmou ainda que Neto “estava com raiva, quer meu corpo” e criticou polêmicas da carreira do ex-jogador. “Ele é quem cuspiu no juiz, né? Ele foi expulso e cuspiu na cara do juiz. É um cara bem educado, humilde”, ironizou.

O jornalista afirmou ainda que outras pessoas estão aproveitando a polêmica gerada por suas declarações consideradas homofóbicas para se promover. “Eu sei que no momento está todo mundo querendo tirar um pouquinho daqui pra ganhar uma audiência. O que eu já recebi de vídeo de gente que quer aparecer nesse momento. Eu nem sabia quem era tu. O nome do meu pai era José Sikêra Barros. Ele nunca me deu um tapa. Eu, agora, com 55 anos, tu dá em mim? Tu tá doido? Neto, não faz isso não. Siga a sua vida. Deixa eu quieto. Você não me conhece não”, acrescentou.