Onde está Paulinho? Morador de Santana de Parnaíba que sofre de depressão está desaparecido

A família está desesperada em busca de Paulo José Bitencourt Fernandes, de 41 anos, morador do Jardim Isaura, em Santana de Parnaíba. Ele sofre com depressão e está desaparecido há seis meses.

Paulo, mais conhecido como Paulinho, saiu de casa no dia 28 de maio e não voltou. Ele sofre com depressão desde 2009, quando perdeu uma filha de 8 anos, que morreu com meningite.

Paulinho é casado há 25 anos e estava desempregado. “Ele mexia com jardinagem e fazia alguns bicos. Também gostava muito de cavalos e até trabalhava em uma hípica aqui perto, mas não era um emprego fixo”, explicou a irmã dele, Rosi Fernandes, ao Visão Oeste.

O morador de Santana de Parnaíba fazia tratamento e tomava medicamentos controlados. “No início desse ano, o psiquiatra que o acompanhava faleceu. Com isso, o Paulinho passou a ter alguns surtos até que saiu de casa e não retornou”, disse Rosi.

“Falaram que viram ele em Jandira no dia 13 de junho. A polícia foi até lá com os cães farejadores, confirmaram que ele realmente passou por lá, mas não o encontraram”, completou Rosi. “Todo dia é um luto para nós porque não sabemos o que aconteceu”, lamentou.

Quem tiver alguma informação que possa levar a polícia ou a família até o paradeiro de Paulinho pode entrar em contato por meio do telefone (11) 99866-2009 ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou ainda no Disque Denúncia 181.