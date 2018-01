Operação Saturação: Osasco faz ação contra ambulantes ilegais no Calçadão

Nesta quinta-feira, 25, a Prefeitura de Osasco iniciou a Operação Saturação, que tem como objetivo inibir a presença de vendedores ambulantes ilegais no Calçadão de Osasco, na Rua Antônio Agú, que vai das 8h às 22h.

Para a Operação Saturação, a Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru) mobilizou agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), além de contar com a parceria da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento (SICA) e da Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana, que participou com a equipe do Demutran, para organizar o intenso fluxo de veículos nas ruas do entorno do Calçadão.

A Operação Saturação foi montada após uma série de denúncias dos comerciantes sobre a presença crescente dos vendedores ambulantes ilegais, que estendem tecidos no chão e em frente às lojas para expor os produtos.

De acordo com o subcomandante da GCM, Júlio Vaz, a Operação Saturação visa afastar os vendedores ambulantes da região central. “Queremos inibir a comercialização de aparelhos ortodônticos, chips, CDs, DVDs, roupas, acessórios e brinquedos. São produtos piratas, sem procedência e que colocam em risco os consumidores. Além disso, os vendedores ambulantes prejudicam os comerciantes legalmente estabelecidos”, diz.

Para a operação, a GCM mobilizará mais de 80 guardas por dia, sendo que a ação se estenderá pelos próximos meses. A intenção é expandir a Operação Saturação para as demais áreas comerciais da cidade.