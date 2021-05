Osasco adere a mini resfriador e intensifica imunização: “Aliviada”, comemora idosa vacinada

A campanha de vacinação contra a covid-19 em idosos e profissionais da saúde segue a todo o vapor em Osasco. A vacina está disponível nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, nos Centros de Atenção aos Idosos (CAIs), no drive-thu (mediante agendamento) e ainda em 4 unidades da RaiaDrogasil.

Para garantir ainda mais a segurança no armazenamento do imunizante, a Prefeitura de Osasco adotou um novo sistema de acondicionamento: câmaras portáteis de termoplástico, de alta resistência, para transporte e conservação de vacinas. Elas são movidas a bateria e acompanham termômetro de medição, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura, com ventilação interna, através de microventilador, e capacidade de 30 litros.

O novo sistema mantém a temperatura das vacinas, entre +2ºC e +8ºC, por um tempo maior, de até 8h. O uso é experimental, mas tem mostrado bom resultado, de acordo com a administração municipal. “A ideia é tornar a logística melhor para nossos enfermeiros. A cada aplicação é necessário abrir as caixas para pegar a vacina e com as caixas tradicionais o tempo de armazenamento é menor, sendo necessário renovar o gelox com mais frequência. Já com o mini resfriador portátil o processo torna-se mais eficiente”, explica Carmem Almeida, enfermeira responsável pela equipe de imunização do drive-thru.

A Secretaria de Saúde adotou ainda o protocolo Vacina Segura. Ao chegar na triagem, o idoso recebe o cartão de vacinação com um adesivo identificado com a cor do rótulo da vacina que está recebendo: etiqueta vermelha para Coronavac e amarela para Astrazeneca. Outra identificação é referente à segunda dose. Na triagem, a pessoa recebe um card que vai informar ao enfermeiro que ele deve tomar a segunda dose. Além disso, o enfermeiro mostra a seringa contendo o líquido da vacina antes da aplicação. “São medidas importantes e necessárias para tranquilizar os familiares que acompanham e o idoso ou os profissionais que estão sendo vacinados”, finaliza Carmem.

Somente entre segunda e terça-feira, dias 3 e 4 de maio, foram vacinados 1.142 idosos com 60 anos ou mais no drive-thru. No fim de semana, outras 2.526 pessoas também procuraram pelo serviço. “Diante de tudo o que está acontecendo, a vacina contra a covid-19 é uma das maiores bençãos que estamos recebendo. É tudo!”, comentou, emocionada, Idalina de Souza, de 63 anos. “Estou feliz e aliviada”, diz dona Roseli, 61, após receber a vacina.

Cronograma de vacinação para os profissionais da saúde

Um novo cronograma de vacinação para os profissionais da Saúde foi aberto pela Prefeitura. Eles poderão tomar a dose da vacina nos dias 7, 10, 11 e 12 de maio, nas Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Atenção ao Idoso, das 10h às 15h. É obrigatório fazer o agendamento antes na Central 156 (ou 3651-7080).

Serão vacinados profissionais que atuam em estabelecimentos de saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, UBSs, laboratórios, farmácias e drogarias. É necessário apresentar RG, cartão do SUS, Carteira do Conselho de Classe e último holerite ou carteira de trabalho que comprove que a pessoa trabalha em estabelecimento de saúde.

Confira os pontos de vacinação contra a covid-19 em Osasco

Drive-Thru

Para se vacinar no drive-thru, no estacionamento da Prefeitura (entrada pela Rua Narciso Sturlini), é necessário fazer o agendamento de horário na Central 156 ou (11) 3651-7080 e cadastro no site Vacina Já (https://www.vacinaja.sp.gov.br/). No dia da vacinação, é preciso apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

UBSs e CAIs

Idosos com 60 anos ou mais podem procurar uma das 34 UBSs ou um dos dois Centros de Atenção ao Idoso (em Presidente Altino, na Rua Oswaldo Collino, 280, e no Km 18, na Rua José Pedro Filho, 33). A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

É necessário levar documento com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço. Não é preciso agendar, mas o pré-cadastro no site VacinaJá (https://vacinaja.sp.gov.br/) agiliza o atendimento. Para os profissionais da saúde e educação o atendimento é das 10h às 15h.

RaiaDrogasil

São 4 unidades da RaiaDrogasil, que firmaram parceria com a Prefeitura de Osasco, e agora ajudam a atender as pessoas para a vacinação contra a covid-19. No entanto, a vacina está disponível apenas para idosos a partir de 60 anos, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. É necessário apresentar documento com foto, número de CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do vacinado.

Endereços:

– Avenida Antônio Carlos Costa, 796, Bela Vista

– Avenida José Lourenço, 491, Jaguaribe

– Avenida Cruzeiro do Sul, 1011, Rochdale

– Rua Presidente Costa e Silva, 930, Helena Maria