Osasco, Carapicuíba e Cotia terão manifestações contra Bolsonaro no sábado (3)

Movimentos sociais, sindicatos, partidos, entre outros grupos que são contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) se unem novamente em novas manifestações neste sábado (3). Na região, serão realizados atos em Osasco, Carapicuíba e Cotia.

Em Osasco o protesto acontecerá em frente à Estação da CPTM, a partir das 12h30. Em Carapicuíba será às 10h, no bairro Cidade Ariston. Já em Cotia, a concentração será às 13h, na Praça da Matriz. Os grupos devem seguir até a Avenida Paulista, por volta das 15h.

Assim como nas manifestações de 19 de junho e 29 de maio, a organização é das Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. “Continuamos ocupando às ruas e as redes sociais na luta por Vacina no Braço, pelo Auxílio Emergencial de R$ 600 e pelo Impeachment do Bolsonaro e de seu governo Genocida e Corrupto”, declaram.

Os atos, que já estavam previstos para ocorrer, ganharam força após os desdobramentos da CPI da Covid. “O atraso na compra de imunizantes não se deu só por negacionismo, mas porque estavam interessados na propina, em fazer negócios escusos enquanto milhares de vidas estão sendo perdidas na pandemia”, apontam as Frentes.

Os organizadores orientam que os participantes das mobilizações usem máscara, álcool em gel e procurem manter o distanciamento, como medidas para evitar a disseminação da covid-19.

