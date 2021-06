Mesa Diretora da Câmara prepara criação de consolidação das leis de Osasco

A Mesa Diretora da Câmara de Osasco trabalha na elaboração de um projeto para garantir a criação de uma consolidação das leis municipais. A informação foi anunciada durante sessão desta terça-feira (29).

publicidade

O primeiro secretário da Mesa Diretora da Casa, vereador Rogério Santos (Podemos), afirma que o objetivo do trabalho é modernizar a legislação vigente na cidade. “Osasco tem leis que já são conflitantes umas com as outras e nós temos a possibilidade de desburocratizar muitas coisas em nosso município por meio de um projeto como esse”, explica.

Ainda de acordo com o parlamentar, a medida deve atender às necessidades do município que, em quase 60 anos de história, nunca promoveu um trabalho de revisão das leis. O assunto deve ser incorporado a partir do segundo semestre, com a criação de uma comissão especial composta por técnicos especializados. “Tenho certeza de que essa Casa vai se debruçar sobre o assunto e faremos todos os debates possíveis”, acrescenta.

publicidade

Rogério Santos tem levado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ideias como a consolidação das leis e a reformulação do Regimento Interno da Câmara. Além disso, o parlamentar explica que o apoio do presidente da Câmara, vereador Ribamar Silva (PSD), viabiliza o andamento de projetos. “Isso tem sido pauta da nossa Mesa Diretora e o presidente tem dado todo o suporte para que esse debate avance”.

Consolidação de Leis

A consolidação é uma técnica legislativa que visa integrar todas as leis relacionadas a uma determinada matéria ou tema. A prática permite revogar e extinguir dispositivos repetitivos, contraditórios, sobrepostos e desatualizados. O objetivo final é consolidar cada tema em uma única lei, facilitando o seu conhecimento e a consulta por parte de toda a população.

publicidade

“ADMIRAÇÃO, AMOR E LUTO”// Maquiador vai se vacinar vestido de Dona Hermínia em homenagem a Paulo Gustavo