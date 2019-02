Osasco ganha 81 novas câmeras e agora conta com 305 equipamentos

Na última sexta-feira (15), entraram em funcionamento em Osasco 81 novas câmeras de videomonitoramento. Agora, são 305 equipamentos do tipo espalhados pela cidade. As câmeras são monitoradas pelo Centro de Operações Integradas (COI).

O prefeito Rogério Lins foi ao COI acompanhar o início do funcionamento dos novos equipamentos. Junto aos secretários Sergio Di Nizo (Governo) e Paulo Contim (Sica), ele acompanhou as imagens captadas pelas câmeras instaladas na Rua Antônio Agú, Avenida Visconde de Nova Granada, Avenida Flora x Avenida Dona Blandina Ignes Júlio, Avenida Hirant Sanazar, Avenida dos Remédios, Avenida Horácio Lafer e Avenida Lourenço Belloli.

Lins presenciou, entre outros, uma ocorrência de um carro pegando fogo e a Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana (Setran), sendo acionada. O monitoramento das câmeras é realizado por agentes da Guarda Civil Municipal e da Setran.

As ruas e avenidas de Osasco são monitoradas em 18 telas, sendo que é possível ampliar as imagens. Do Centro de Operações Integradas, as equipes também podem operar os semáforos para atrasá-los ou adiantá-los em caso de acidentes. As câmeras ficam a 15 metros de altura e uma distância de 100 metros.

DETECTA

De acordo com a Prefeitura, neste semestre será implantada uma ‘cerca eletrônica’: 47 pontos que serão ligados nas entradas e saídas de Osasco, para conexão ao DETECTA, capaz de fazer checagem de dados, como registro de roubo ou furto, de veículos que trafegarem pela cidade.