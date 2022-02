Osasco terá drive-thru neste sábado (5) para vacinar crianças

Osasco segue vacinando crianças de 5 a 11 anos contra a covid, com e sem comorbidade. Neste sábado (5), a vacinação acontece nos shoppings União e Super Shopping, das 14h às 21h, e no drive-thru no estacionamento do Paço Municipal (entrada pela Rua Narciso Sturlini).

publicidade

Nas ações do Vacina Shopping e do drive-thru, serão vacinadas crianças com e sem comorbidades, mediante cadastro prévio no vacinaja.sp.gov.br e agendamento na Central 156 (3651-7080 ou app 156 Osasco).

É importante que os pais e responsáveis verifiquem as exigências antes de seguir aos locais de vacinação. Confira abaixo as próximas etapas do calendário de vacinação infantil:

publicidade

VACINAÇÃO NOS SHOPPINGS (União e Super Shopping)

– 05/02 (sábado), das 14h às 21h /

publicidade

DRIVE-THRU NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (acesso pela Narciso Sturlini)

– 05/02 (sábado), das 9h às 15h /

Exigências para vacinação nos shoppings e drive-thrus:

– Cadastro no vacinaja.sp.gov.br;

– Agendamento na Central 156 (3651-7080) ou App 156 Osasco;

– No caso de comorbidades, apresentar exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas;

– Apresentar documento da criança (Cartão do SUS ou CPF);

– Apresentar comprovante de endereço