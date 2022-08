Osasco terá feirão de emprego com mais de 1 mil vagas

A Faculdade Anhanguera, em Osasco, sediará um feirão de emprego no dia 25 de agosto, com mais de 1 mil vagas em diversas áreas. O evento, que recebeu o nome de Feira de Emprego, Qualificação e Empreendedorismo, será realizado das 8h às 20h.

Além das oportunidades de ingressar no mercado de trabalho, o público poderá participar de diversas atividades, como oficinas, painéis de debates e palestras sobre qualificação profissional, entre outros temas. Mais de 30 empresas participarão do evento.

O Portal do Trabalhador de Osasco aconselha aos interessados em participar do evento que realizem o credenciamento previamente nas atividades desejadas acessando o QR Code (na imagem abaixo) ou por meio do link: https://linktr.ee/expoemprego.

Os interessados nas vagas de emprego devem agendar participação por meio da Central 156 ou (11) 3651-7080. O agendamento prévio começa às 8h do dia 22 de agosto, e serão disponibilizados 2.400 lugares.

A Faculdade Anhanguera Campus Osasco fica na avenida dos Autonomistas, 1.325, na Vila Yara.