Osasco terá novo Feirão do Emprego na sexta (6)

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) está com uma programação especial durante a semana em comemoração ao Dia do Trabalhador. Entre as ações estão o Feirão do Emprego, que será realizado na sexta-feira (6), e a carreta do Centro de Inclusão Digital.

O Feirão do Emprego ocorrerá nas três unidades do Portal do Trabalhador, a partir das 8h, mediante agendamento pela Central 156 ou WhatsApp (11) 3651-7080. Estão disponíveis 1.500 lugares na agenda.

A administração municipal destaca que o período de agendamento será encerrado quando a capacidade de atendimento for preenchida. Os agendados devem comparecer ao local agendado com, no máximo, 10 minutos de antecedência, levando documentos pessoais (incluindo a carteira de trabalho). Só serão atendidas pessoas agendadas.

Confira a programação completa de comemoração do Dia do Trabalhador em Osasco:

3/5 (terça-feira): Carreta do Centro de Inclusão Digital Móvel – na Zona Sul /

Serviços de intermediação de mão de obra (busca por vagas) e inscrição para cursos de qualificação profissional /

A carreta vai funcionar das 9 às 16h, na Avenida dos Trabalhadores, em frente à Arena Conceição, no Jardim Conceição / É preciso apresentar os documentos pessoais para ser atendido //

4/5 (quarta-feira): Carreta do Centro de Inclusão Digital Móvel – na Zona Norte /

Oferecerá serviços de intermediação de mão de obra (busca por vagas) e inscrição para cursos de qualificação profissional /

A carreta vai funcionar das 9 às 16h, em frente a antiga Casa da Cultura, atual Centro Cultural e Esportivo Portal D’Oeste (Rua Patrícia Galvão esquina com a Rua Colinas do Oeste – Portal D’Oeste) / Apresentar os documentos pessoais para ser atendido //

5/5 (quinta-feira): Mostra Fotográfica “Passado, Presente e Futuro do Trabalho e Emprego”

A exposição conta um pouco da história do trabalho em Osasco e ficará durante todo o mês de maio no hall da estação Comandante Sampaio (Km 18) da Via Mobilidade / A exposição é gratuita, mas o acesso é feito mediante uso do bilhete único

6/5 (sexta-feira): Feirão do Emprego mediante agendamento pela Central 156