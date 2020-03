Osasco terá tributo aos Mamonas Assassinas neste sábado (14)

O Teatro Aspro, em Osasco, vai receber a banda Mamonas Assassinas Cover Diet Music, que fará um tributo ao grupo que fez sucesso nos anos 1990, neste sábado (14), às 21h.

A atração vai proporcionar boas recordações aos fãs que acompanharam a carreira dos meninos. Além disso, as semelhanças com os Mamonas são muitas, inclusive muitas peças do figurino e instrumentos são originais e foram cedidas por familiares.

Os ingressos custam entre 25 e R$ 50 e são vendidos neste site.

Publicidade

A banda Mamonas Assassinas Cover Diet Music já levou o tributo também ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Amazonas.

Serviço

Tributo aos Mamonas Assassinas // Data: sábado 14/03 // Horário: 21h // Local: Teatro Aspro, rua Joaquim Dias de Oliveira Remedies, 22, Vila dos Remédios // Ingressos: disponíveis neste link.