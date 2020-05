Osasco ultrapassa 3 mil casos confirmados e tem 250 mortes por coronavírus

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Osasco chegou a 3.067 nesta quinta-feira (21). A cidade tem 250 mortes com confirmação da doença, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura.

O total de casos suspeitos notificados chegou a 7.494. Outros 1.826 casos suspeitos notificados não pertencem ao município.

Estão sob investigação 1.393 casos, aguardando resultado do exame que comprove ou não a doença. Osasco tem sete óbitos também em investigação, até o momento.

Foram descartados 3.034 casos suspeitos e 192 mortes suspeitas no município.

Dos pacientes que testaram positivo para a covid-19 em Osasco, 1.856 já estão recuperados.