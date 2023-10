Osasco Vôlei enfrenta o Pinheiros novamente nesta quinta-feira (5)

Depois de vencer o Pinheiros por 3×0 na terça-feira (2), o Osasco Vôlei volta a enfrentar o time paulistano nesta quinta-feira (5) no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de Vôlei.

publicidade

Dessa vez, as meninas de Osasco vão poder contar com o apoio da torcida, já que a partida será disputada no Ginásio José Liberatti.

Osasco está com uma mão na 17ª taça paulista de sua história, com uma campanha invicta até o momento. Caso o Pinheiros vença o jogo, haverá disputa de set desempate.

publicidade

O jogo será transmitido pelo canal Sportv 2 a partir das 20h30.