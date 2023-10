Prefeitura de Itapevi inicia ações do Outubro Rosa neste sábado (7)

Neste sábado (7), a Prefeitura de Itapevi dá início às ações do Outubro Rosa, mês dedicado ao combate e prevenção de câncer de mama e outros que acometem as mulheres.

A ação começa com o Mutirão Rosa, que será realizado neste sábado (7) no Centro Integrado de Saúde (CIS – Rua Arquiteto Ubirajara da Silva, 87 – Vila Santa Rita), das 8h às 18h.

A ação irá promover atendimentos de USG transvaginal, USG mamária, consulta de ginecologia e exames de sangue. Esses serviços são para quem já tem pré-agendamento.

Já em livre demanda, mas com pedido médico, haverá raio-X e tomografia. Ao chegar ao CIS, a paciente passa por Papanicolau, aferição de pressão e glicemia, também sem agendamento. No mesmo dia, irá funcionar a Carreta da Mamografia exclusivamente às mulheres na fila de espera do município.

Todos esses exames acima listados também poderão ser feitos nos dias 21 e 28 de outubro. Nessas duas datas, haverá ainda o agendamento de mamografia para mulheres de 50 há 69 anos, testes de HIV, sífilis e hepatites, além da atualização da carteirinha de vacinação. É preciso levar apenas o RG e CPF. Para comparecer ao CIS, a Prefeitura oferecerá transporte gratuito do Terminal de Ônibus, no Centro, até o centro e vice-versa.

Ainda no CIS, serão realizadas palestras com o mastologista Ennio Tozi Filho, os dias 9, 16, 23 e 30 de outubro. O início nesses dias será as 10h para todos os públicos. Na ocasião, o profissional e a equipe da enfermagem orientarão os presentes como realizar o autoexame.

No dia 21 de outubro, será realizada a Caminhada Rosa, com saída prevista às 8h30 da sede da Prefeitura (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) e chegada na Praça 18 de Fevereiro, no Centro.

Ao longo de todo este mês, as unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USF) também farão palestras sobre o “Outubro Rosa” para as equipes de saúde. As apresentações vão explicar sobre a importância de conscientizar os pacientes. Itapevi realizará ainda a Campanha de multivacinação, com foco no público feminino entre 10 e 17 anos.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Maristela promove uma palestra sobre Outubro Rosa, às 10h do dia 18. O CRAS Aurora e de Amador Bueno recebe o evento em 27 de outubro. Respectivamente, os horários serão às 9h30 e 14h.