Osasquense tem caminhão roubado, fica com dívida do financiamento e vira alvo de golpistas

O dono de um caminhão, que trabalhava com compra e venda de materiais recicláveis, teve o seu veículo roubado por dois criminosos em Osasco. Sem o ganha-pão, o trabalhador ficou com a dívida do financiamento e não sabe o que vai fazer para pagar.

Jorge Cândido Silva costumava estacionar o caminhão, um modelo de 1980, próximo ao terminal de ônibus odo Helena Maria. No mesmo local, dois criminosos conseguiram roubar o veículo em uma ação rápida, que durou menos de dois minutos.

O caminhão de Jorge não tinha seguro. O osasquense trabalha com recicláveis há 10 anos, mas conseguiu comprar um caminhão há apenas dois meses. “Juntei o dinheiro, dei R$ 10 mil de entrada e parcelei o restante em 10 vezes de R$ 1.500. Agora, faltam oito de R$ 1.500”, explicou à reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV.

Pai de seis filhos, Jorge não sabe como quitar a dívida. Abalado com o roubo, ele disse ainda que tem sido alvo de golpistas, que ligam pedindo dinheiro para devolver o caminhão. “Eu tô sem comer desde que roubaram o meu caminhão… porque eu não como, não durmo”, lamentou o trabalhador, que ainda tem esperanças de recuperar sua única fonte de sustento.