Parques de Osasco oferecem oficinais, jogos e mais atividades gratuitas

O Parque Ecológico de Osasco Ana Luiza Moura Freitas, localizado na rua dos Hebreus, 111, no Jardim Piratininga, está com uma programação especial para a população. As atividades gratuitas acontecem entre esta segunda e sexta-feira, dias 10 a 14 de janeiro das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Entre as atividades oferecidas são o jogo Ecotrilha, exposição de terrário, plantio em garrafa pet, oficinas “Desenhando com Folhas” e “Pintando com Tintas Naturais”, além de doação de mudas de árvore (confira a programação completa desta semana abaixo).

As atividades ocorrerão de forma presencial. Todas as medidas de segurança contra a covid-19 serão aplicadas, como o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel durante todas as atividades.

Na próxima semana, de 17 a 21 de janeiro, as atividades acontecem no Parque Ecológico Dionísio Alvarez Mateos (Rua Georgina, 64, Jardim das Flores), das 9h às 11h e das 14h às 16h, com jogos ecotrilha, trilha interpretativa, visita à nascente e oficinas.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) pelo telefone (11) 3652-9111.

Programação de atividades gratuitas no parque ecológico de Osasco:

10/1 – segunda-feira /

9h às 11h – Jogo: ecotrilha e exposição de terrário / 14h às 16h – plantio em garrafa pet

11/1 – terça-feira /

9h às 11h – Jogo: ecotrilha e exposição de terrário / 14h às 16h – Oficina: “Desenhando com folhas secas”

12/1 – quarta-feira /

9h às 11h – Jogo: ecotrilha e exposição de terrário / 14h às 16h – plantio em garrafa pet

13/1 – quinta-feira /

9h às 11h – Jogo: ecotrilha e exposição de terrário / 14h às 16h – Oficina: “Pintando com tintas naturais”

14/1 – sexta-feira /

9h às 11h – Jogo: ecotrilha e exposição de terrário / 14h às 16h – doação de mudas de árvore