Passa de 100 número de casos confirmados de coronavírus em Osasco, com oito mortes

Passou de 100 o número de casos confirmados do novo coronavírus em Osasco. Segundo boletim oficial divulgado pela Prefeitura na noite desta quinta-feira (9), chegaram a 121 as confirmações de covid-19 com exame de contraprova.

“Todos os casos confirmados estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde de Osasco”, diz a Prefeitura de Osasco.

Dos casos confirmados, 41 pacientes estão recuperados. “Aqui na cidade de Osasco nós temos, graças a Deus, mais pessoas que são curadas do coronavírus do que pessoas que vão a óbito”, declarou o prefeito Rogério Lins.

Até esta quinta, em Osasco, foram notificados 1.474 casos suspeitos de covid-19. “Todos os bairros da cidade têm casos suspeitos ou confirmados de coronavírus”, declarou o prefeito Rogério Lins. Outros 534 casos notificados não pertencem ao município. Estão em análise 1062 casos. Foram descartados 253 casos por critério laboratorial.

Até o momento são oito mortes por covid-19 confirmadas na cidade. Outros 27 óbitos estão em investigação e três foram descartados.