PAT de Itapevi tem 83 vagas de auxiliar de operação, telemarketing, jardineiro e mais

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi reúne esta semana 83 vagas de emprego em diversas áreas.

publicidade

Entre as oportunidades disponíveis estão: atendente de telemarketing (50), ajudante de carga e descarga de mercadoria (5) e auxiliar de limpeza (1), com inscrições que podem ser feitas até sexta-feira (27) diretamente no PAT.

Há também uma vaga para as funções de açougueiro, classificador de carnes, cozinheiro industrial, lombador em matadouro, mecânico de veículos, com inscrições até segunda-feira (30), no PAT.

publicidade

Ha ainda oportunidades para auxiliar de operação (20), com inscrições que deverão ser feitas até terça-feira (31); e de jardineiro (2), até quarta-feira (1).

O PAT de Itapevi está localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

publicidade

Mais informações sobre salário, jornada de trabalho, local e benefícios podem ser obtidas pelo telefone (11) 4143-9200.