Pedágio solidário arrecada 20 toneladas de alimentos e materiais de limpeza em Barueri

A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, em parceria com o Shopping Flamingo e o complexo empresarial Green Valley Office Park, realizou o Pedágio Solidário entre os dias 23 e 25 de abril. Foram arrecadadas 20 toneladas de alimentos e produtos de limpeza.

Durante os três dias da ação realizada no sistema drive thru, empresários e moradores que passaram nos pedágios espalhados em oito pontos diferentes doaram arroz, feijão, enlatados, açúcar, entre outros itens.

Cerca de 600 unidades de detergentes foram doados pelo grupo das “Véias e Agregadas de Alphaville e Barueri”. Quem também participou da ação solidária foi a empresária Latifa Kadri, diretora social e marketing do Shopping Flamingo e da Consigaz, que doou dezenas de cestas básicas.

Os produtos arrecadados foram levados à sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social na última terça-feira (28). “Iremos vencer essa crise com a união e a solidariedade de todos, juntos iremos ajudar as pessoas que estão com dificuldades neste momento difícil em que o mundo está passando”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar.

Todo o material arrecadado foi destinado ao Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, que fará a distribuição para as famílias que possuem menos recursos financeiros ou que estão passando por alguma dificuldade durante a pandemia de covid-19.

“Além de levarmos a arte através de nossas mídias digitais, deixando mais leve os nossos dias, estamos contribuindo também com o alimento. Quero agradecer a Sarita Oliveira e toda equipe da Cultura e aos parceiros Flamingo, Consigaz, Green Valley e voluntários que colaboraram com a campanha”, concluiu o secretário.

O pedágio solidário também recebeu 6 mil máscaras de tecidos de pequenos empresários. Esse material foi distribuído à população de baixa renda na região de Carapicuíba, de acordo com Latifa Kadri.

