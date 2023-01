Pelé é enterrado em Santos após 24h de velório

O velório de Pelé terminou pouco antes das 10h de hoje (3) com um cortejo pelas ruas principais de Santos antes de seguir para o destino final: o Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, bem próximo à Vila Belmiro.

Os fãs e torcedores, que chegaram a enfrentar 3 horas de filas para dar o último adeus ao Rei, aplaudiram e se emocionaram quando o caixão foi fechado.

O presidente Lula esteve no velório na manhã de hoje (3), e foi recebido pela viúva de Edson, Márcia Aoki.

“Homem fantástico”

Vários políticos da região manifestaram pesar pelo falecimento de Pelé.

“Adeus Pelé! Você foi um ícone e exemplo para inúmeros jovens brasileiros, que sonhavam em seguir sua mesma trajetória. Vê-lo em campo, defendendo a camisa do Brasil, ficará para sempre em nossas memórias. Vá em paz campeão! Descanse, pois você foi um excelente combatente”, declarou em suas redes sociais o prefeito Rogério Lins (PODE).

Já o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), santista, relatou a importância de ter conhecido Pelé pessoalmente. “Tive a honra de conhecer esse homem fantástico que nos deixa um legado de sonho e garra. Uma inspiração para milhões que se tornou uma eterna lenda do futebol”.

“Infelizmente o rei Pelé partiu. O melhor de todos os tempos morreu. Perda para o Brasil e para o mundo. Impossível não se emocionar vendo seus lances e jogadas. Toda solidariedade aos familiares, amigos e, assim como eu, admiradores. Pelé presente!, publicou o deputado estadual Emidio de Souza (PT).

Emocionado, o prefeito Igor Soares (PODE) não só declarou pesar como decretou luto de 7 dias em Itapevi. “Mais que ícone do futebol, encantou com seus dribles, com suas comemorações e vibrações que também nos fez vibrar, torcer, chorar, rir e festejar”.