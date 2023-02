Piscinão do Silveira já está em funcionamento para evitar enchentes no Centro de Barueri

Piscinão do Silveira já está em funcionamento para evitar enchentes no Centro...

Com mais de 80% das obras concluídas, o Piscinão do Silveira, obra de contenção de enchentes construída pela Prefeitura de Barueri ao lado da estação ferroviária do Jardim Silveira (linha 8 – Diamante), já está em funcionamento com o objetivo de evitar alagamentos na região central da cidade.

O sistema de bombas hidráulicas usado para conter o excesso de água do rio Barueri-Mirim já vem sendo usado parcialmente sempre que necessário.

Segundo a Prefeitura, quando estiver totalmente pronto, o piscinão terá cerca de 24 mil metros quadrados de área e aproximadamente 22 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de sete andares.

Esse reservatório deverá ser capaz de reter mais de 200 milhões de litros de água, protegendo assim todos o comércio da região central, onde o Barueri-Mirim é canalizado.

“Estamos quase finalizando esse reservatório ao lado da estação ferroviária, estamos ainda com obras em um outro piscinão próximo do complexo esportivo do Jardim Silveira para contenção das águas do córrego Laranja Azeda, e ainda com 60% das obras já feitas no Tamboré, na construção de um túnel para ajudar a escoar as águas da chuva naquela região”, relata Roberto Piteri, secretário de Obras e vice-prefeito da cidade.

Outras obras contra enchentes

Outro piscinão está sendo construído em Barueri também próximo a estação ferroviária. É o piscinão do córrego Laranja Azeda, localizado na avenida Alziro Soares, que terá capacidade de reter cerca de 120 milhões de litros de água em caso de chuvas torrenciais, evitando inundações de residências e pontos comerciais na região da via – divisa com Jandira.

De acordo com Ronaldo Dantas de Lima, diretor da Coordenadoria de Obras Viárias e Hídricas da Secretaria de Obras, a obra já ganhou a primeira cortina (“parede de contenção”) e em seguida será iniciada a escavação vertical do reservatório. Depois de pronto, o Reservatório no Laranja Azeda terá profundidade de 24,5 metros.

Já na região do Tamboré a Prefeitura de Barueri está construindo um túnel para canalização e drenagem de águas da chuva. Cerca de 60% da obra já foi executada. O túnel, de um quilômetro de extensão, vai da alameda Araguaia até a avenida Piracema.

Depois de pronto, levará a água para escolar diretamente no rio Tietê, contando com uma ligação já existente no local. O sistema de construção utilizado é o “não destrutível”, chamado “túnel liner”, executado a cerca de seis metros abaixo do nível da rua.