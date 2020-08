PM pega em flagrante bandido roubando Corolla em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, em flagrante, na noite desta terça-feira (4), um criminoso flagrado enquanto roubava um Toyota Corolla, no Jardim Santa Maria, em Osasco.

De acordo com a PM, por volta das 20h26, na rua Eugênio Pacelli, policiais em patrulhamento avistaram dois bandidos efetuando o roubo. Ao perceber a aproximação da polícia, um dos criminosos fugiu com o carro e deixou o comparsa, que acabou preso no local do crime.

Pouco depois, o veículo foi encontrado abandonado nas proximidades. O assaltante preso foi encaminhado ao 2º DP de Osasco.