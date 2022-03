PM prende traficantes com 20 kg de drogas e uma pistola em Carapicuíba

A Polícia Militar prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas em Carapicuíba. Apreensão aconteceu na segunda-feira (21).

A equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estava em patrulhamento quando recebeu denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes entre um Audi Q3 e um Prisma. No local, o condutor do Prisma foi abordado e foi encontrada uma caixa com 20,4 kg de maconha e uma pistola calibre 22 no veículo.

Já o condutor do Audi tentou fugir, mas foi localizado em seguida. Ambos foram detidos por tráfico de drogas e encaminhados ao 3° DP de Carapicuíba, onde o caso foi registrado.

