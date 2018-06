PMs fazem parto em Carapicuíba

Na última sexta-feira (15), policiais militares da 1ª Companhia do 33º Batalhão foram acionados para atendimento de ocorrência de parturiente, no município de Carapicuíba. Imediatamente a sargento Santiago e o soldado Joabson se deslocaram para o local e já encontraram a gestante Aline em trabalho de parto.

Os PMs avaliaram que não era possível levá-la ao hospital. Então, com apoio de outra equipe composta pelos soldados Cléber, Rubens, Douglas e Filipe, foram iniciados os procedimentos para a realização do parto e a pequena Manuela chegou ao mundo com o auxílio das equipes.

Tudo correu bem. Uma equipe do Samu foi acionada e conduziu a mãe e a recém-nascida ao Hospital Sanatorinhos.