Polícia Civil prende 10 integrantes do PCC durante operação em Osasco

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes de Osasco (Dise/ Demacro) prenderam 10 suspeitos de serem integrantes da facção criminosa PCC, , na última quinta-feira (31), durante uma operação para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

As investigações, iniciadas há cerca de três meses pela especializada, contaram com o apoio da delegacia Seccional de Osasco e agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).

As equipes realizaram diligências em Osasco, Santana de Parnaíba, Francisco Morato e Capital. Na ação, também foram registrados flagrantes por tráfico e associação ao tráfico de drogas e apreendidas duas armas de fogo, além de anotações, porções de entorpecentes e objetos diversos.

As investigações prosseguem para identificar e capturar outros integrantes da quadrilha.