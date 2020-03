Polícia estoura desmanche clandestino e prende um em Barueri

A Polícia Civil fechou um desmanche clandestino e prendeu um homem de 31 anos flagrado transportando peças de um caminhão. A ação aconteceu na manhã de quarta-feira (11), no Jardim Mutinga, em Barueri.

Agentes da Delegacia de Barueri foram até a Rua João Ferreira de Camargo para confirmar a existência de desmanche ilegal e encontraram o suspeito no momento em que ele deixava a empresa dirigindo um caminhão.

Durante a abordagem ele admitiu que dentro do veículo estava transportando peças de outro caminhão que tinha acabado de ser desmontado. Neste momento, populares informaram que outros três suspeitos tinham fugido pelos fundos.

Os agentes solicitaram apoio de outras equipes e entraram no imóvel, onde havia uma estrutura destinada ao desmanche de caminhões, cercada por placas de alumínio, com ferramentas, maçarico de corte, empilhadeira e bloqueadores de sinal.

No local, também foram encontrados parafusadeira industrial, cabos diversos de bateria, baterias de caminhão, macacos hidráulicos, galões de água, cilindros e botijões de gás e inversor de tensão elétrica. Os materiais foram apreendidos para análise.

A equipe identificou ainda o proprietário do caminhão que estava desmontado e constatou que o mesmo havia sido roubado no mesmo dia. A vítima foi localizada e reconheceu as peças veiculares. O homem foi preso em flagrante.

A ocorrência foi registrada como receptação e localização/apreensão de veículo, localização/apreensão de objeto e associação criminosa na Delegacia de Barueri e deverá ser encaminhada ao 2º DP da cidade, responsável pela área dos fatos.