Policiais militares salvam a vida de recém-nascido engasgado em Osasco

Policiais do 42° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Osasco, salvaram a vida de um bebê recém-nascido, na madrugada da última quinta para sexta-feira (10).

Por volta de meia-noite, a mãe do bebê chegou desesperada no quartel dizendo aos policiais que o filho tinha se engasgado e estava desacordado em sua casa. Rapidamente, os policiais foram à residência da mulher e encontrou o bebê sem os sinais de respiração e com o rosto roxo.

Um dos agentes iniciou a manobra de Heimlich, mas a criança não reagiu. Somente depois da insuflação oral, técnica de estímulo de ventilação pela boca, os sinais vitais do bebê foram recuperados.

Publicidade

Uma viatura com outra equipe chegou à residência e levou o recém-nascido e sua mãe ao pronto-socorro do Hospital e Maternidade Amador Aguiar.

O bebê foi atendido pela equipe médica e já está em casa.

…

Leia também: