Portal do Trabalhador da zona Norte de Osasco terá salas para entrevistas e cursos profissionalizantes

A zona Norte de Osasco vai ganhar uma unidade do Portal do Trabalhador nos próximos meses. A nova unidade vai funcionar na avenida Presidente Costa e Silva, 372, no Jardim Helena Maria.

O prédio tem três andares. No primeiro, serão realizados os atendimentos dos diversos serviços. O segundo pavimento será exclusivo para a realização de entrevistas e aulas de cursos profissionalizantes. Já o terceiro andar será reservado para a parte administrativa.

A unidade vai oferecer os mesmo serviços que a do Centro, como a disponibilização de vagas de emprego, emissão de carteira do trabalho e cadastros do Bolsa Família. Os serviços que são realizados no Centro Cultural e Esportivo do Portal D’Oeste serão transferidos para o prédio.

De acordo com a administração municipal, o Portal do Trabalhador da zona Norte é uma solicitação dos moradores da região, que representam 35% dos atendimentos da unidade Centro.

O prefeito da cidade, Rogério Lins, visitou o prédio acompanhado do secretário de Emprego, Trabalho e Renda (Setre), Márcio Bitencourt, na quinta-feira (25). “Atuamos em várias frentes para gerar oportunidades e estamos preparando a cidade para o momento pós-pandemia, pois o emprego é fundamental para o sustento de milhares de famílias”, disse Lins.

As baias para atendimento e o mobiliário começam a ser instalados nas próximas semanas. De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que a unidade esteja em funcionamento nos próximos dois meses.