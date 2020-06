Inscrições para oficinas online gratuitas de fotografia, música e leitura estão abertas em Cotia

Estão abertas as inscrições para oficinas culturais gratuitas da parceria entre a Poiesis Organização Social de Cultura e a Secretaria de Economia e Cultura Criativa de São Paulo. Em Cotia, a parceria é firmada com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e as oficinas têm vagas limitadas.

Os interessados em participar devem ter mais de 16 anos. As oficinas abordam os temas ‘Posso te indicar um conto – clube de leitura’, ‘Dançar a dois, abrir espaços e construir caminhos’, ‘Artes e estéticas afro-brasileiras’, ‘Oficina de Produção de documentário’, ‘Oficina de apreciação musical: música folclórica sul-americana’, ‘Introdução à teoria Queer e os seus manifestos’ e Workshop ‘Introdução à fotografia criativa’.

As atividades serão realizadas ao vivo, por meio do Zoom ou Google Meet. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia. A confirmação da participação e demais orientações serão enviadas para o e-mail inscrito.

Confira a lista de oficinas online gratuitas e saiba como se inscrever:

Oficina: Posso te indicar um conto? Clube de leitura online (50 vagas)

Coordenação: Renata Cirilo // Quando: de 6 a 29 de julho. Segunda e quarta-feira das 17h às 19h

Inscrições: até este sábado (27) neste link.

Os participantes desta oficina serão convidados à leitura de contos clássicos e contemporâneos brasileiros, com breve exposição sobre os autores e sua obra, seguido de bate-papo sobre impressões de leitura.

Workshop: Introdução à fotografia criativa (50 vagas)

Coordenação: Melissa Szymanski // Quando: de 7 a 16 de julho, Terça e quinta-feira, das 14h às 16h

Inscrições: até domingo (28) neste link.

A oficina visa mostrar o quão importante é aprender os pilares da fotografia e entender o percurso da luz, para estimular maior consciência no ato de fotografar. Será estudado o modo manual, com ênfase em câmeras SLR, DSLR e semiprofissionais explorando ISO, diferenças entre negativo e positivo, tipos e tamanhos de arquivos na câmera digital, velocidade do obturador, distância focal, abertura do diafragma e fotometria.

Oficina: Dançar a dois, abrir espaços e construir caminhos (80 vagas)

Coordenação: Ronaldo Mota // Quando: de 3 a 31 de julho. Sexta-feira, a partir das 18h (no Youtube)

Inscrições: até 1° de julho, neste link.

A oficina de dança de salão propõe um exercício do desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, utilizando-se de princípio da técnica Klauss Vianna de despertar e conhecer o corpo para a dança a dois. 16 anos. 80 vagas.

Oficina: Artes e estéticas afro-brasileiras (50 vagas)

Coordenação: Luciara Ribeiro // Quando: de 13 a 17 de julho. Segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 16h

Inscrições: até 3 de julho, neste link.

A oficina visa introduzir o estudo das artes e das estéticas afro-brasileiras, através de leituras e análises de obras e autores emblemáticas, de diferentes temporalidades, linguagens e contextos. 16 anos. 50 vagas.

Oficina: Produção de documentário

Coordenação: Mário de Almeida // Quando: de 13 a 29 de julho. Segunda e quarta-feira: os quatro primeiro encontros estarão disponíveis no Youtube a partir das 17h. O último encontro, na quarta-feira dia 29, será ao vivo às 17h.

Inscrições: até 10 de julho, neste link.

O diretor Mário de Almeida introduz os espectadores à linguagem documental e apresenta formas de se produzir documentários com baixíssimo orçamento e poucos recursos técnicos, abordando principalmente as questões de âmbito criativo, desde a preparação das filmagens até a edição do documentário.

Oficina: Apreciação musical – música folclórica sul-americana

Coordenação: Marcos Matturro // Quando: de 14 a 28 de julho. Terça e quinta-feira: os quatro primeiro encontros estarão disponíveis no Youtube a partir das 17h. O último encontro, na terça-feira dia 28, será ao vivo às 17h.

Inscrições: até 10 de julho, neste link.

Serão abordados os gêneros Candombe (Uruguai), Zamba (Argentina), Milonga (Argentina, Uruguai e Brasil) e Bambuco (Colômbia), através da produção musical de seus principais expoentes, sua retrospectiva histórica e características fundamentais que os identificam. 16 anos. 80 vagas.

Oficina: introdução à Teoria Queer e os seus manifestos (45 vagas)

Coordenação: Rafael Leopoldo e Sara Wagner York // Quando: de 22 a 30 de julho. Quarta e quinta-feira, das 14h às 16h

Inscrições: até 10 de julho, neste link.

Os participantes desta oficina serão introduzidos ao pensamento Queer, através do conceito de manifesto enquanto gênero literário e dos manifestos produzidos pela própria teoria queer. 18 anos. 45 vagas.