Portal do Trabalhador de Osasco está com vagas abertas para 12 cursos de qualificação online grátis

O Portal do Trabalhador de Osasco, da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, está com vagas abertas para mais de 10 cursos de qualificação profissional à distância grátis.

Os cursos oferecidos são: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Logística, Administração Financeira, Atendimento ao Cliente, Empreendedorismo, Portaria, Sistema de Gestão de Qualidade, Técnicas de Vendas, Gestão de Processos, Básico em Informática (Pacotte Office) e Oficina de Orientação Profissional (marketing pessoal, processo seletivo e elaboração de currículo).

Os interessados podem escolher quantos cursos desejar e receberão certificado digital ao término de cada curso As inscrições devem ser realizadas no site www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Portal do Trabalhador de Osasco.

