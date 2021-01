Morador da Praia Grande procura pelos filhos de Osasco

José Cosme, um homem que tem passado por dificuldades na Praia Grande, litoral paulista, procura pela família. Conta que os três filhos, Alisson, Alan e Aline, moram em Osasco e tem parentes também no Paraná.

publicidade

Haiandra Silva, moradora da Praia Grande, compartilhou a busca de José Cosme pela família nas redes sociais e a postagem viralizou. “Ele é uma simpatia e alegria em pessoa, estamos ajudando como podemos. Gostaríamos muito de estar ajudando um pouco mais encontrando algum familiar”, declara ela, que se colocou à disposição para intermediar o reencontro.

Quem tiver informações que possam levar José Cosme a reencontrar os filhos em Osasco ou outros parentes pode entrar em contato com Haiandra por meio do perfil abaixo no Facebook.

publicidade