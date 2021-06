Portal do Trabalhador de Osasco tem 14 vagas abertas para controlador de acesso

O Portal de Trabalhador de Osasco anunciou, nesta terça-feira (15), que reúne 14 vagas de emprego para o cargo de controlador de acesso. As oportunidades são para trabalhar no Jardim Padroeira.

publicidade

Podem se candidatar às vagas homens e mulheres que tenham entre 25 e 50 anos, no mínimo 1,75 m de altura, ensino médio completo e seis meses de experiência nas áreas de fiscal de loja, porteiro ou controlador de acesso.

O salário será de R$ 1.452,02. A empresa contratante, que não teve o nome divulgado, oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição de R$ 18,61 por dia, vale-alimentação de R$ 142,98 e gratificação de 10%

publicidade

Inscrições nas vagas anunciadas pelo Portal do Trabalhador de Osasco:

Os interessados em participar do processo seletivo têm até quinta-feira (17) para preencher o formulário disponível neste link. Caso o candidato esteja no perfil exigido pelo empregador, o Portal do Trabalhador entrará em contato.

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// Concurso público em Carapicuíba abre vagas para motoristas